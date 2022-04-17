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Колонной от площади Независимости до монумента Победы прошли белорусские патриоты

Году исторической памяти посвящается. Накануне в Минске патриоты прошли колонной от площади Независимостидо монумента Победы. С собой несли белорусский флаг и знамя Победы. Именно его советские солдаты подняли над Рейхстагом в мае 1945 года. Память об этом важно передавать из поколения в поколение. Только такмы можем противостоять попыткам переписать историю.

А в следующие выходные патриоты намерены провести большой автопробег и провезти знамя Победы по столичной кольцевой.

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