Несмотря на давление радикальных санкций, Союзное государство демонстрирует устойчивость экономики, сохраняя промышленность, сельское хозяйство и стабильность рыночных процессов. Этот фундамент создает условия для дальнейшего экономического роста и укрепления интеграции, обеспечивая перспективы развития на долгий срок.

"Мы находимся под радикальными санкциями, но экономики все равно развиваются. Союзное государство в условиях давления смогло сохранить промышленность, сельское хозяйство, устойчивость рыночных процессов".

Эксперт уверен, что это тот фундамент, на основе которого будет и дальше происходить экономический рост. "Украина не всегда будет существовать. Она обвалится, не останется в таком виде. Запад потерпит поражение, Союзное государство будет существовать и развиваться", - твердо заявил Василий Колташов.