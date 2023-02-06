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Колташов: Визит Президента Беларуси в Зимбабве - важный сигнал для коллективного Запада
Экономический эффект от недавнего государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве составляет примерно 200 миллионов долларов. Белорусы заключили контракты на поставки сельхозтехники и большегрузных машин в регион, который активно развивает свое сельское хозяйство. Подписаны десятки соглашений о совместной работе в области энергетики, добывающей сфере и образовании. Наша страна традиционно налаживает отношения дружбы и взаимной поддержки и открыта к диалогу на равных, что выгодно отличает официальный Минск от стран коллективного Запада, которые годами эксплуатировали Черный континент.
Африканские государства являются очень важными партнерами для Беларуси, для России. Они все чаще демонстрируют наличие таких правительств, которые руководствуются интересами своих стран, экономическими интересами, не интересами извлечь ресурсы, поставить их Соединенным Штатам и там же оставить деньги, а интересами развивать свою страну, выстраивать сотруднические отношения с государствами, которые могут оказать определенную поддержку, но это будет взаимовыгодное сотрудничество. Если говорить, например, о сельскохозяйственной технике, об удобрениях, это очень важные моменты для немалого числа африканских государств, потому что большое население, потому что недостаточно развитые технологии сельского хозяйства, большая потребность в продовольствии - пшенице, в частности, и это крайне болезненный, острый вопрос. Что касается Запада, то он много рассуждал всегда о том, что готов простить какие-то долги, решать проблему бедности, эпидемии в Африке, но это все была в основном ложь. Поэтому визит Президента БеларусиАлександра Лукашенко в Африку оказывается очень важным, и он является демонстрацией того, что давление коллективного Запада на Беларусь и на Россию не достигает цели в одном из самых важных регионов.
Эксперты сходятся в одном: Африка имеет все шансы для того, чтобы сформировать свой общеафриканский полюс глобальной значимости.
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