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"Колядные цари", туман и иней - какие обряды и приметы есть на старый Новый год
Если на старый Новый год туман, а на деревьях иней, год будет урожайным. Как минимум в Минске сегодня именно такая погода.
Старый Новый год отмечается с 13 на 14 января. Так уж вышло, что с 1918-го мы стали пользоваться григорианским календарем. А согласно старому, юлианскому, новогодняя ночь выпадала именно сегодня. Вечер 13 января назывался щедрым. А потому и стол накрывали соответствующий. Люди верили, каким будет стол, таким будет и год.
Обряд "Колядные цари"
Кстати, именно на старый Новый год выпадает старинный белорусский обряд "Колядные цари". Он внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. История обычая уходит корнями в XVIII век, когда недалеко от деревни Семежево стояли части царской армии. Как говорит местное предание, в этот день солдаты и офицеры ходили по дворам, показывая веселое представление, за что хозяева одаривали их угощением. Местные жители не только сохранили традицию, но и развили ее в уникальное рождественское действо.
Словом, сегодняшний вечер - это еще один хороший повод собраться в кругу родных и близких, проводить старый год и поприветствовать наступивший.
Фото:sputnik.by
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