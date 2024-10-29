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Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов

Автор:Андрей Козлов

Чемпионат по колке дров среди журналистов проходит 7 ноября на живописном берегу водохранилища Вяча в Минском районе.

Уже известны первые результаты чемпионата по колке дров среди журналистов! Команда Белтелерадиокомпании занимает 4-е место среди более чем 30 команд-участниц (см. видео).

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