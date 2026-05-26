Команда "Гомельские рыси" стала победителем турнира "Брейн Батл - 2026"

За победу боролись 7 команд, лучших в своем регионе. Участники, отвечая на вопросы квиза, погрузились в мир олимпийского движения. В состав каждой команды вошли и звезды белорусского спорта, в том числе олимпийские чемпионы.

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии: "Cпорт, культура и образование - это составляющие олимпийского движения. Поэтому вопросы связаны не только с историей олимпийского движения или Олимпийских игр. Есть вопросы, связанные с культурой, с творческим мышлением. Нужно ребус разгадать и логическое мышление включить".

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта: "Мне очень приятно и участвовать в этом, и то, что у нас есть такие игры. Героев нужно знать в лицо. Хотелось бы, чтобы их знали действительно. Я считаю, что спортсмены вносят свой большой вклад в развитие страны в том числе".