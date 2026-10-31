Команда Nkeeei зажгла во Дворце спорта вместе с "Фактор.BY. Дети".

Краткий пересказ от ИИ

Концерт в Минске дает одно из нашумевших в СНГ трио - Nkeeei, Артем Шиловец и Uniqe. В рамках большого тура они отмечают 5 лет вместе.

Наставник проекта "Фактор. BY. Дети" сдержал свое обещание: за кулисами Дворца спорта команда "никитят" собралась в полном составе. Из России приехал тот самый Никита Данько, с которым Nkeeei еще во время эфиров "Фактор. BY. Дети" исполнил совместный трек. Этой встречи действительно очень ждали. Напомним, что с мая, когда состоялся суперфинал, артисты постоянно были на связи: переписывались, обменивались мнениями и с нетерпением ждали заветного СМС-сообщения с приглашением во Дворец спорта.

Виктория Бадытчик, суперфиналистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Это было неделю назад. Я захожу в Телеграм, и он там пишет, у меня прям сердце застыло. Я так очень сильно обрадовалась! Все-таки он сдержал свое слово".

Шура Зинкевич, финалистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Мы готовились сегодня, у нас были репетиции. И мы прям очень готовились. Он очень добрый, он нас всегда поддерживает, он очень модный, трудолюбивый, он идет к своей цели, как и я. Он козерог, и я козерог, а они же, ну, упертые, они идут к своей цели".: "Мы готовились сегодня, у нас были репетиции. И мы прям очень готовились. Он очень добрый, он нас всегда поддерживает, он очень модный, трудолюбивый, он идет к своей цели, как и я. Он козерог, и я козерог, а они же, ну, упертые, они идут к своей цели".

В полку поклонников у ребят точно прибавилось. Во Дворце спорта собралась самая подходящая аудитория. Ребята 16 и 20 лет уверенно подпишутся на их социальные сети. И, возможно, 22 ноября в концерте в зале Минск мы увидим всю эту аудиторию тоже на большом отчете в концерте "Фактор. BY. Дети". Что сам Никита, сам Nkeeei тоже подтвердил, что вслед за Зарой он будет наставником второго сезона шоу "Фактор. BY. Дети".

Nkeeei, наставник талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Если честно, я очень быстро согласился, потому что мне очень понравился первый сезон, и я считаю, что я еще не смог до конца раскрыться в первом, поэтому во втором сезоне будет еще круче. Мы просто сдружились настолько, а, как говорится, лучшие друзья могут не общаться часто, но качественно. И у нас так и происходит. Мы общались, конечно, когда готовили номер. Мы иногда просто спрашиваем у них, как дела, они рассказывают либо песни поют мои, поздравляют меня с релизами, я их поздравляю".

Во Дворце спорта не только гламур, блондинки, брюнетки, но и, конечно, наши таланты, которые собрали свои овации. Обязательно увидим Nkeeei и дальше на концертах. Он сказал по секрету, что дальше дети "Фактор.BY" поедут с ним в рамках большого тура, но уже весной.

Команда Nkeeei зажгла во Дворце спорта вместе с "Фактор.BY. Дети".