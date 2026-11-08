Команда "ВоенТВ" второй год подряд победила на чемпионате СМИ по колке дров

Соревновательная программа юбилейного V чемпионата по колке дров среди СМИ завершилась. И прямо сейчас проходит концертно-развлекательная программа. Журналисты и работники медиасферы Беларуси показали высочайший уровень подготовки.

На юбилейном, пятом чемпионате СМИ по колке дров второй год подряд победу одержала команда телеканала "ВоенТВ". Главный редактор телекомпании Сергей Чураков поделился секретом феноменального успеха и впечатлениями от трофея - топора с автографом Президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Сергея Чуракова, конкуренция на чемпионате очень сумасшедшая. "Тренировались, выезжали, пробовали. Вопрос в том, что сплотилась команда по-другому. Мы пересмотрели вопросы морального и духовного", - рассказал он.

Особое внимание было приковано к трофею - топору, который презентовали с автографом Президента Беларуси.

"Такое ощущение, когда Президент колет, и потом этот топор оказывается у нас в руках. Мы чувствуем его в своей команде. Пускай это может быть моральная поддержка, но Президент поддерживает журналистов, помогает журналистике в государстве расти. И это помогает нам тоже. То, что лично он в этом участвовал, - это фактически наша работа вместе с ним", - поделился Сергей Чураков.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:

"Бревно попалось неудачное, но все в равных условиях было. Это жребий, была жеребьевка: кто какой сектор вытащил, тот такой и вытащил. Но я хочу сказать, что, например, на тренировках бревна были и не такие широкие, и не такие смолистые. Сейчас бревно было смолистое, очень твердое, плотное, пила порой просто застревала в нем, то есть даже пилить было невозможно, не говоря уже про скорость и так далее".

Большим подарком для болельщиков стало выступление заслуженного артиста Республики Беларусь Александра Солодухи.

Он отметил, что людей на площадке в этом году стало в три раза больше, чем в прошлый раз. "Я начал апробировать звук, и люди пошли к сцене. Здорово, V юбилейный чемпионат по колке дров. Я думаю, накололи дров будь здоров. Подарят тем организациям, кому они очень сильно нужны", - заключил Александр Солодуха.