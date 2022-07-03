Команда АТН начинает большой телемарафон - с Днем Независимости, Беларусь!

Доброе, праздничное утро, дорогие белорусы! Команда Агентства теленовостей начинает большой телемарафон.

С Днем Независимости, Беларусь!

Сегодня покажем, как страна отмечает главный государственный праздник. Корреспонденты работают во всех уголках Беларуси для вас, чтобы каждый смог увидеть единство нашего народа.

Вас ожидают прямые включения, наши выездные студии работают и в регионах - совсем скоро там ждем интересных гостей.

Проведем этот важный день вместе, всей страной. Что особенно символично в эти дни, когда на белорусов оказывается беспрецедентное давление извне - слова независимость, свобода и суверенитет приобретают сакральное значение.

81 год назад нас хотели лишить Родины - собственного имени и даже права на жизнь. Но на пути оккупантов встала несокрушимая сила!

Белорусы! Народ выстоял, ведь наша сила в единстве. Вместе мы сможем справиться с любыми угрозами! И сейчас сохранить свою независимость!