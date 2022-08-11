Команда Беларуси провела пристрелку военной техники на полигоне Алабино

Безусловно, самое главное - это профессионализм. Это самое главное требование, чтобы занять высокие места. Но бывают такие моменты, которые предугадать просто невозможно. Возникают в ходе гонки вопросы и с техникой, могут подвести и погодные условия, что, к сожалению, произошло в прошлом году в ходе нашего заезда. Все предусмотреть невозможно. Но самое главное - это профессионализм, высочайший моральный дух и воля к победе. И этих качеств у нашей команды сейчас предостаточно. Все готовы взять реванш за прошлый год.

Андрей Некрашевич, судья конкурса "Танковый биатлон"