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Команда Беларуси провела пристрелку военной техники на полигоне Алабино

На полигоне Алабино прошли последние приготовления к индивидуальной гонке конкурса "Танковый биатлон". Команда Беларуси провела пристрелку военной техники. Уже в это воскресенье первый белорусский экипаж выступит в индивидуальной гонке. Задача пройти на время специально созданную трассу, преодолеть препятствия и поразить мишени, не получая штрафных очков. Поэтому перед стартами бронетехнику, а это танки Т-72Б3, необходимо пристрелять по мишеням разной дальности и сложности.

Безусловно, самое главное - это профессионализм. Это самое главное требование, чтобы занять высокие места. Но бывают такие моменты, которые предугадать просто невозможно. Возникают в ходе гонки вопросы и с техникой, могут подвести и погодные условия, что, к сожалению, произошло в прошлом году в ходе нашего заезда. Все предусмотреть невозможно. Но самое главное - это профессионализм, высочайший моральный дух и воля к победе. И этих качеств у нашей команды сейчас предостаточно. Все готовы взять реванш за прошлый год.
Андрей Некрашевич, судья конкурса "Танковый биатлон"

По жеребьевке белорусы выступают на танке желтого цвета. А нашими соперниками в индивидуальной гонке конкурса "Танковый биатлон" стали команды из России, Китая и Кыргызстана. Заезды с участием белорусских экипажей пройдут 14, 17 и 21 августа. После этого второй этап - эстафета. В финал пройдут те команды, которые покажут лучшую скорость и время.

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