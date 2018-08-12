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Команда Беларуси стала бронзовым призером конкурса "Танковый биатлон"

Команда Беларуси стала бронзовым призером конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх 2018. Торжественное награждение прошло в подмосковном военном парке "Патриот". В конкурсе участвовали 22 страны, но до финала дошли только 4 - Беларусь, Россия, Казахстан и Китай. В сложнейшей борьбе экипажам нужно было преодолеть 16-километровую трассу и поразить 24 мишени. Нашей команде, даже несмотря на замену танка, благодаря слаженности работы экипажей, удалось удержать лидирующие позиции и занять почетное третье место.

В этом году Армейские игры проходили на полигонах семи стран. Участниками стали пять тысяч военных из 32 государств. Белорусы соревновались в 16 из 28 дисциплин. Наша команда завоевала десять медалей: одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых.

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