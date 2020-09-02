Команда Беларуси вышла в финал конкурса "Танковый биатлон"

Команда Беларуси показала лучший результат в гонке и вышла в финал "Танкового биатлона". Накануне на полигоне "Алабино" состоялся первый полуфинальный заезд. Участвовали 4 команды - Беларусь, Китай, Сербия и Азербайджан. Соревновались в конкурсе "Эстафета". От каждой страны выступает по 3 экипажа. Белорусы сразу показали хорошую скорость и точную стрельбу. С результатом 1 час 43 минуты 50 секунд наша команда заняла первое место и вышла в финал.



