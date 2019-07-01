Команда Белтелерадиокомпании накопила бесценный опыт за эти яркие дни форума

Что ж, ІІ Европейские игры - наши игры - уже история, которую мы делали вместе. Эти дни стали особенными для большой команды Агентства теленовостей. Да, они были непростыми - напряженный график, прямые включения из каждой точки соревнований, бесконечные интервью, информационные каналы, две выездные студии - на стадионе "Динамо" и "Минск-Арене". Но! Каждая рабочая минута в команде того стоила! Мы вместе болели, переживали, радовались успехам и ловили первые эмоции чемпионов. И это - бесценно. О спортивно-новостном марафоне - Сергей Козлович.



Почти две недели говорили и показывали прямо из главной спортивной арены этого лета.

Выездную студию АТН разместили между тренировочным полем и стадионом "Динамо".



В большом шатре хватало места не только операторам, но и целым командам гостей. На уютном диване смогла разместиться почти вся греческая сборная по легкой атлетике. Обстановка располагала на эмоциональные интервью.



Информационные каналы выходили в полдень и в 9 вечера

60 минут, а иногда и больше часа говорили о ярких победах, впечатлениях болельщиков и самих атлетов.

А десятки журналистов ловили самый вкусный эксклюзив между схватками за медали. Конечно, на работу выездной студии на "Динамо" не могла не повлиять погода. Благо большинство эфиров она была солнечной. Ноэто не всегда доставляло комфорт. Дело в том, что шатер студии расположен аккурат на восток. И большинство утренних эфиров были просто запредельно солнечными. И ведущие в прямом смысле светились. Посмотрите сами, если до этого не обращали внимания!

Не обошлось и без проливных дождей. Белорусская погода познакомила со всеми своими капризами. И если соревнования по легкой атлетике на "Динамо" прерывали, картинка из студии рядом все равно шла в эфир.

Спортивные корреспонденты АТН соревновались в количестве объявленных медалей

Тем временем корреспонденты спортивного пула вели свои негласные медальные зачеты.В бесспорные лидеры вырвалась Кристина Камыш. Она больше 20-ти раз называла в прямом эфире имена белорусских триумфаторов.Пожалуй, больше всех не повезло Станиславу Липскому.