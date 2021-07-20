Команда Белтелерадиокомпании отправилась в Токио освещать Олимпиаду

Урожайные планы на медали и у наших спортсменов, которые отправились на Олимпиаду в Токио. Уверены, для этого они приложат максимум усилий.

Поддержать наших атлетов информационно в столицу Японии вылетела и команда Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг предоставит нашим зрителям 250 часов прямого эфирного времени спортивных состязаний, а уже в четверг на "Беларусь 1" выйдет первый выпуск олимпийского дневника. С какими эмоциями и планами отправились наши коллеги в Токио - расскажет Станислав Липский.

С улыбкой на лице и верой в наших атлетов команда Белтелерадиокомпании отправляется в столицу Олимпиады. Главный старт четырехлетия (а в этот раз пятилетия) пройдет в строгих антиковидных условиях, и касается это не только спортсменов, за перемещением журналистов организаторы Игр будут следить с помощью специального приложения на смартфоне.

Для Кристины Камыш эта Олимпиада станет первой, волнение, разумеется, присутствует, но ведущая программы "День спорта" понимает ответственность, а семилетний опыт работы как в прямых эфирах, так и в режиме офлайн поможет даже в самой сложной ситуации.

Сергей Мацкевич с олимпийским спокойствием отправляется в Токио, Игры в Японии станут для него пятыми, но работать на месте событий в условиях, когда трибуны пусты, ему еще не приходилось.

35 человек в составе команды Белтелерадиокомпании будут ежедневно готовить контент для белорусских любителей спорта. Это журналисты, ведущие, режиссеры, телеоператоры и, разумеется, телекомментаторы.

Студия Белтелерадиокомпании в Токио уже собрана и готова отправлять контент

Директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий уже в Токио - вместе с ним команда технической поддержки. Первая задача выполнена - студия "Дневников Олимпиады" готова к работе и выглядит она вот так - кадры эксклюзивные.

Белорусские спортсмены уже провели первые тренировки в Токио

Также в Токио уже и часть белорусских атлетов - одной из первых в борьбу за медали вступит наша женская сборная по стрельбе из лука - девушки вылетели в Японию в пятницу, но до сих пор период акклиматизации не прошел. Мы связались с Кариной Козловской по видеосвязи, чтобы из первых уст узнать, в каких условиях пройдет Олимпиада.

В Токио отправились и белорусские представители конного спорта

Наши четвероногие олимпийцы минувшей ночью вылетели в Токио. Перелет непростой - 20 часов в воздухе. Лошадей в специальные боксы заводят сами спортсмены. Летят всадники отдельно. Беларусь в конном спорте представят два Александр Зеленко и Александр Фоминов. Клички лошадей звучные: Карло Гранде и Мартини. У последних тоже есть авиа-меню: на борту предложат сено и прохладную водичку.

Что же, пожелаем нашим атлетам, несмотря на эти факторы, проявить свой максимум на спортивных аренах, мы же возвращаемся к команде Белтелерадиокомпании - медиахолдинг ждет 16-дневный спортивный телемарафон, менее трех дней остается до старта Игр.

Церемонию открытия Олимпиады в прямом эфире покажут "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14:00 в пятницу

Церемонию открытия болельщики смогут увидеть в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Начало в 14:00, если же рабочий график не позволит вам насладиться этим шоу, повтор события вас ждет в 22:30 на "Беларусь 5". Не пропустите - будет интересно!



