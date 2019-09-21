Команда Белтелерадиокомпании принимает участие в традиционной спартакиаде "Здоровье"

О закадровой жизни, корпоративном духе и об объединяющей силе спорта. Команда Белтелерадиокомпании в эти выходные принимает участие в традиционной спартакиаде "Здоровье". В Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки" съехались команды Министерства информации Беларуси, печатных и электронных СМИ нашей страны. Лучших определят в семи видах спорта. Сегодня - в соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису и дартсу. Завтра спартакиада продолжится. Состоятся соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната.