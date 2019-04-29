Команда Дирекции II Европейских игр отправилась из Польши в Чехию

Белорусская делегация эстафеты "Пламя мира" продолжает движение в столицу Италии. В Риме уже 3 мая будет зажжен огонь мультиспортивного форума. Сегодня команда Дирекции II Европейских игр, в состав которой входит и съемочная группа Агентства теленовостей, отправилась из Польши в Чехию. Примечательно, что первой остановкой стала Варшава: напомним, именно наши западные соседи претендуют на проведение в своей стране IIІ Европейских игр в 2023 году. Ну, а мы пока ожидаем вторые, и до их старта осталось всего 53 дня. Подробно о движении белорусской делегации расскажем сегодня в "Панораме".