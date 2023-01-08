Команда духовно-просветительского центра при приходе храма в честь княгини Елисаветы получит премию "За духовное возрождение"

В нашей школе очень много делается не только в плане духовного воспитания, но и в плане патриотического воспитания. Очень много театрализованных музыкальных постановок, которые посвящены именно теме патриотизма, теме истории нашего Отечества. А это очень важно, чтобы ребенок с детства прикасался к истории своей страны, чтобы он любил свою страну. Потому что каждый человек с детства получает три безусловных вещи. Это место, где ты родился. Родину. Это родителей. Семью, в которой ты родился. И вера. Потому что веру обычно ребенок берет от своих родителей.

Протоиерей Виктор Толох, настоятель прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы