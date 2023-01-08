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Команда духовно-просветительского центра при приходе храма в честь княгини Елисаветы получит премию "За духовное возрождение"
Названы обладатели премии "За духовное возрождение" и имена, что будут награждены спецпремией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Каждый год подписью Александра Лукашенко список людей, обогащающих нацию, становится оправданно больше.
Бескорыстные и не жаждущие славы, они по личной инициативе охраняют историю Беларуси от вранья, создавая 20-томные энциклопедии. Без остатка вкладывают истины в наше будущее - детей. Спасают круглыми сутками людей и относятся к старинному ремеслу как к всемирному наследию.
Скоро награды будут в руках лучших. А пока обладатели премий - в объективах телекамер. Наша съемочная группа отправилась в Бобруйск. Команда духовно-просветительского центра, что при приходе храма в честь княгини Елисаветы, получит премию "За духовное возрождение".
Настоятель Виктор Толох и директор Василий Баранчук объединили в скромном двухэтажном здании более ста детей. Здесь православный филиал городской гимназии номер три. Воспитанники начальной школы ставят авторские спектакли о белорусских святых, снимают "Ералаши", безустанно молятся… Об амбассадорах мира - из первых уст.
"Только любовь. Исключительно. Больше ничего. Дети, как никто, они видят фальшь чувств. Поэтому самое главное - наше искреннее отношение к детям, наша любовь. Желание помочь им, желание вырастить их достойными гражданами своей страны", - говорит протоиерей Виктор Толох.
История этого центра началась с 2004 года. Инициатором создания центра был - царствие небесное - покойный протоиерей отец Алексей Коноплев. Нам передали по его инициативе здание бывшего детского садика нашего завода РТИ. Мы начали восстанавливать его в 2004 году.
Этот центр существует для того, чтобы воцерковлять детей. Очень много сделано для того, чтобы создать атмосферу для детей в плане образования. В плане того, чтобы раскрыть таланты. Ведь, как говорят святые отцы, Бог в каждом человеке видит бриллиант. Но для того чтобы из ребенка получился бриллиант, он должен попасть в руки очень опытного огранщика и не сопротивляться этой огранке.
Было подписано соглашение между управлением образования Бобруйского райисполкома, гимназией номер три и нашим приходом о создании начальной школы с углубленным изучением православной христианской веры, Закона Божьего.
"Меня мама с самого детства научила ходить в храм. И я ходила в воскресную школу".
"В обычных школах - там много места… А здесь маленькая, компактненькая школа. Ходишь - и так уютно".
"С утра, например, мы приходим в школу. Сначала не садимся за уроки - идем молимся".
Все у нас посвящено развитию духовности в человеке. Надо детям показать то, что вот эта основа христианской жизни, куда надо идти. Цель жизни христианина - это спасти свою душу. Да. Поэтапно в светской жизни творить добро, садить деревья, жениться, выходить замуж, рожать детей, строить дома - да, но сама конечная цель - быть всегда с Богом.
Сюда меня привела моя дочь. Потому что она стала ходить в эту воскресную школу. И ей очень нравилось здесь быть. Так сложились обстоятельства, что нужен был регент. Это очень сложно, но это очень благодатно. Понимаешь, какой это вклад духовный. И что ты к чему-то причастен, к их будущей судьбе. Что это не просто улица и какая-то беспризорность. Они здесь в хорошей атмосфере, в молитвенной.
И мы знаем отзывы учителей гимназии номер три, когда именно дети из нашего духовно-просветительского центра оканчивают четыре класса, они приходят учиться, продолжают учебу в гимназии. Учителя и администрация говорят, что эти дети резко отличаются от тех детей, которые учились в обычной школе. Они более смелы по суждениям. Они более добрые, отзывчивые. Все то, что мы стремимся дать детям. Духовную основу, которая является основой человеческой жизни.
"Спектакль у нас про Кирилла Туровского. Святителя. Мы ездили в Туров, собирали информацию там. Из всех старинных источников тоже вычитывали. Все, что смогли - нашли. И вот мы будем ставить спектакль".
Спектакль такой многогранный. До 160 человек участников. И хор мужской "Всехсвятский" - один из лучших мужских хоров Беларуси - они тоже с нами принимают с удовольствием участие. И наш почти постоянный гость - Руслан Алехно. У нас принимает участие в спектакле Теймураз Бачиришвили. Это директор "Славянки", который известен Европе даже. Одевает нас.
В нашей школе очень много делается не только в плане духовного воспитания, но и в плане патриотического воспитания. Очень много театрализованных музыкальных постановок, которые посвящены именно теме патриотизма, теме истории нашего Отечества. А это очень важно, чтобы ребенок с детства прикасался к истории своей страны, чтобы он любил свою страну. Потому что каждый человек с детства получает три безусловных вещи. Это место, где ты родился. Родину. Это родителей. Семью, в которой ты родился. И вера. Потому что веру обычно ребенок берет от своих родителей.
"С детства дети смотрят на взрослых, и они берут с них пример. И вот с детства мы ходили сюда. Мы видели, какие здесь добрые люди, как они помогают в разных ситуациях. Причем всем, кому только можно. И вот - вырастаем такими же. По крайней мере, стараемся".
Хотелось бы расширения самого здания нашего центра. Для того чтобы прирастать детьми, людьми в нашем приходе.
Очень важно дать ребенку с детства тот стержень, который позволит ему во взрослой жизни не согнуться ни при одной буре. Чтобы ребенок смог потом, во взрослой жизни, выстоять, несмотря ни на что.
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