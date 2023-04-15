Команда Исполкома СНГ участвует в акции "Неделя леса"

40% территории Беларуси - это лес. Белорусы должны этим гордиться. Мы вот из Казахстана приехали, и не только из Казахстана, здесь приехали из всех стран СНГ. Мы вокруг Астаны сейчас сажаем лес, 25 лет сажаем лес, и я сейчас увидел и понимаю, к чему мы должны стремиться. Белорусский лес в том числе, наверное, формирует характер белорусов: крепкий, сильный, где-то глубокий и в то же время такой добрый, радушный.

Даурен Абаев, заместитель генерального секретаря СНГ