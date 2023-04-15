ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Команда Исполкома СНГ участвует в акции "Неделя леса"

Забота о будущем - это залог сохранения нации. И одно из национальных богатств Беларуси - лесной фонд. В республике продолжается акция "Неделя леса". В Год мира и созидания она приобрела особый смысл.

Традиционно участниками в 16-й раз стали представители Исполнительного комитета СНГ. Так, в Смолевичском районе заложили около 5 гектаров саженцев сосны и березы.

40% территории Беларуси - это лес. Белорусы должны этим гордиться. Мы вот из Казахстана приехали, и не только из Казахстана, здесь приехали из всех стран СНГ. Мы вокруг Астаны сейчас сажаем лес, 25 лет сажаем лес, и я сейчас увидел и понимаю, к чему мы должны стремиться. Белорусский лес в том числе, наверное, формирует характер белорусов: крепкий, сильный, где-то глубокий и в то же время такой добрый, радушный.
Даурен Абаев, заместитель генерального секретаря СНГ

Команда Исполкома СНГ в акции "Неделя леса" участвует с 2008 года. За это время представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана посадили уже около 30 гектаров новых лесов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все