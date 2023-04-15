3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Команда Исполкома СНГ участвует в акции "Неделя леса"
Забота о будущем - это залог сохранения нации. И одно из национальных богатств Беларуси - лесной фонд. В республике продолжается акция "Неделя леса". В Год мира и созидания она приобрела особый смысл.
Традиционно участниками в 16-й раз стали представители Исполнительного комитета СНГ. Так, в Смолевичском районе заложили около 5 гектаров саженцев сосны и березы.
40% территории Беларуси - это лес. Белорусы должны этим гордиться. Мы вот из Казахстана приехали, и не только из Казахстана, здесь приехали из всех стран СНГ. Мы вокруг Астаны сейчас сажаем лес, 25 лет сажаем лес, и я сейчас увидел и понимаю, к чему мы должны стремиться. Белорусский лес в том числе, наверное, формирует характер белорусов: крепкий, сильный, где-то глубокий и в то же время такой добрый, радушный.
Команда Исполкома СНГ в акции "Неделя леса" участвует с 2008 года. За это время представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана посадили уже около 30 гектаров новых лесов.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все