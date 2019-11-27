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Команда Минского автозавода "МАЗ-Спортавто" отправилась на международное ралли "Дакар"
"ДАКАР-2020". Белорусы покоряют пески Саудовской Аравии
Навстречу новым испытаниям и очередным победам. Команда Минского автозавода "МАЗ-Спортавто" сегодня отправилась на международное ралли "Дакар". В этот раз легендарные гонки впервые пройдут на территории Саудовской Аравии. Дебютирует в марафоне и новый формат спортивного грузовика - капотный МАЗ. Команда белорусов - это три экипажа под руководством Сергея Вязовича. Спортсмены хорошо подготовились морально и технически. Вместе с ними на ралли отправился и автодом. "Дакар" начнется 5 января в городе Джидда и продолжится в аравийских песках почти две недели. Впереди у гонщиков почти 8 тысяч километров.
Сергей Вязович, руководитель команды "МАЗ-Спортавто":
"Что на самом деле нам предстоит, мы до конца не знаем. Это каменистые и горные участки и большая протяженность песчаных дорог и дюн. Является ли это проблемой для нас? Нет, не является. Потому что у нас есть такой принцип: чем хуже трасса, тем лучше для нас. Потому что там очень быстро происходит расстановка сил среди соперников".
О том, что команда белорусов в хорошей форме, говорят и результаты выступлений этого года. На гонках в Марокко наши спортсмены были самыми быстрыми. Большую часть ралли они лидировали и на "Шелковом пути".
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