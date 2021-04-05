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Команда Минской области "Горизонт" - чемпион Европейской женской баскетбольной лиги
"Горизонт" - чемпион Европейской женской баскетбольной лиги. Команда Минской области такой титул завоевала впервые. Престижный международный турнир "Финал четырех" собрал в Молодечно команды из России, Беларуси, Украины и Латвии. В полуфинале "Горизонт" выиграл у украинского "Прометея" со счетом 73:84, а в финальном матче вице-чемпионки Беларуси получили победу над российской командой "Ника". Встреча завершилась со счетом 70:60.
"Горизонт" принимает участие с самого начала престижного турнира, с сезона 2015-2016. До этой победы лучшим результатом для вице-чемпионок Беларуси было 5-е место.
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