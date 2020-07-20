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Ко Всемирной шахматной олимпиаде (в этом году виртуальной) готовится белорусская сборная
Главный интеллектуальный поединок года онлайн! Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти этим летом в Ханты-Мансийске и Москве, но в связи с эпидситуацией первенство пройдет впервые в истории в интернете. Наши шахматисты активно готовятся к виртуальным соревнованиям. Среди членов сборной и юниоры - на них в этом году особенные ставки.
Старт онлайн-соревнований в среду, 22 июля. В составе белорусской сборной мужская и женская команды по двенадцать спортсменов - шесть в основе и шесть запасных.
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