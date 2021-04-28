Команда шоу X-Faсtor ищет таланты в Мозыре

Поиск талантов продолжается. Их ищет команда шоу X-Faсtor. Вокальный радар сегодня в Мозыре. Один из крупнейших городов Гомельской области уже седьмой на предкастинговой карте. Так, на сцене районного Дворца культуры спели более сотни желающих.

Для многих испытание не ограничилось одной лишь песней. Рассказывает Нина Можейко.

Говорят, полешуки тяжелые на подъем. Во всяком случае, такое мнение высказывали в начале XX века в этнографических очерках. Но команда X-Faсtor с уверенностью может опровергнуть слухи. Полторы сотни зарегистрованных только предварительно. Это притом, что предкастинг в ближайшем областном центре год назад прошел на ура и с внушительными цифрами участников. Здесь помнят каждого и не только благодаря вот этим бланкам.

Стандартную процедуру можно пройти заранее на сайте проекта либо офлайн - на месте прослушивания. Анкета довольная простая: имя, возраст, образование. Пожалуй, самый важный фактор (сейчас подсказка для участников) - история. На этот крючок и попадается жюри, ведь конкурс - телевизионная история, которую подадут зрителям. Ищут не просто вокалистов, а личности, которые засияют еще ярче уже на телеэкране.





Шанс стать знаменитым и найти своего зрителя есть у всех. К участию допускаются как профессионалы, так и любители публичных выступлений совершенно нетворческих профессий.

И никаких возрастных рамок. Если Вы старше 16, Вам сюда. Но исполнить мечту не так просто. Жюри подготовило каверзы, которые, кстати, тоже помогают раскрыть артиста. Так что если Вы подготовили всего одну песню, скорее всего, придется прямо на сцене вспоминать мировые шлягеры или славянские хиты.

Каждый артист не просто на карандаше - на видеозаписи. Наличие сразу нескольких камер по периметру площадки - гарантия того, что незамеченным не останется никто.