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Командир СОБР внутренних войск МВД Беларуси о том, что такое независимость государства
Долг, честь, Отечество - с этим девизом уже более двух десятилетий несет службу Специальный отряд быстрого реагирования. Подразделение было основано на базе внутренних войск 29 июня 22 года назад указом Президента. Эти люди, пожалуй, лучше многих других знают, что такое настоящий патриотизм, ведь защита интересов Родины - их профессия. Противодействие вооруженным бандам, наркотрафику, террористическим актам или массовым беспорядкам - ценою собственных жизней и здоровья они защищают наше будущее. Что такое независимость государства - открытое мнение командира одного из самых закрытых подразделений Беларуси в нашем интервью.
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