Командирские полеты военных авиаторов прошли на базе в Мачулищах

Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полетами. Они прошли на базе в Мачулищах. Накануне во всех авиационных воинских частях были проведены методические советы, занятия с летным составом и тренажи. Определены задачи, которые предстояло выполнить руководящему составу. Это полеты в облаках, посадка для вертолетов на заснеженную площадку, а для самолетов - на взлетно-посадочную полосу.