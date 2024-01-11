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Командирские полеты военных авиаторов прошли на базе в Мачулищах

Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полетами. Они прошли на базе в Мачулищах. Накануне во всех авиационных воинских частях были проведены методические советы, занятия с летным составом и тренажи. Определены задачи, которые предстояло выполнить руководящему составу. Это полеты в облаках, посадка для вертолетов на заснеженную площадку, а для самолетов - на взлетно-посадочную полосу.

Основная задача - проверить инструкторско-методические навыки летного состава, выполнить проверки и обучить молодых. Полеты осуществляет только руководящий состав авиационной базы.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси

Руководители подразделений выполнили пилотирование на предельно малых высотах и посадку по радиолокационным системам и дали мастер-класс молодым летчикам.

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