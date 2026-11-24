Командно-штабные учения МВД стартовали в Беларуси. Замысел тренировки - проверить управление силами госсистемы реагирования при пресечении массовых беспорядков. Маневрами руководит глава МВД при участии госсекретаря Совета Безопасности страны.

Масштабная тренировка объединяет теоретический и практический этапы. Кроме сотрудников и военнослужащих внутренних войск МВД, задействованы представители других силовых структур и органов власти.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Деструктивные силы, к сожалению, не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на территории нашей страны. С помощью различных приемов, в том числе мягкой силы, пытаются вернуться в Республику Беларусь и сделать все возможное для свержения власти, в том числе военным путем. Мы все это знаем, мы все это видим и, конечно, предпринимаем меры для предотвращения аналогичных сценариев. Особенно такая работа проводится в структурах системы обеспечения национальной безопасности".

В ходе маневров проверят готовность руководящего состава к работе в особых ситуациях. Будут отработаны алгоритмы принятия решений и слаженности всех задействованных ведомств при выполнении поставленных задач. Учения продлятся до конца рабочей недели.