Командно-штабное учение с органами военного управления тылового обеспечения Вооруженных сил стартовало в Беларуси

Проверить уровень слаженности для выполнения задач в кратчайшие сроки - с такой целью стартовало командно-штабное учение с органами военного управления тылового обеспечения Вооруженных силБеларуси.

По сообщению Минобороны, тренировка запланирована до 16 июня и контролирует ее замминистра обороны. Как подчеркнули в военном ведомстве, такие мероприятия повышают уровень органов военного управления, воинских частей и организаций тылового обеспечения по вопросам устойчивого функционирования системы, подразделений и объектов тыла.