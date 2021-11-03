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Командно-штабные учения МЧС прошли на Светлогорском ЦКК
МЧС Беларуси проводит масштабные учения. Цель - отработка защиты от природных и техногенных катастроф на различных локациях. Сегодня это Гомельская область, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.Как спасатели справились с поставленными задачами, узнал Николай Скинтиян.
Пожарный Сергей Корж служит в МЧС уже 23 года. Опытный спасатель утверждает, что Светлогорский ЦКК - идеальное место для отработки профессиональных навыков. Предприятие крупное, а значит, таит в себе множество потенциальных угроз.
Здесь используются и химические вещества, и сложные очень конструкции строительные, поэтому здесь абсолютно весь спектр работ можно выполнять.
Наиболее сложные и взрывопожароопасные предприятия, имеющиеся на территории области, это первоочередная задача. Это плановая работа, которая налаживает взаимодействие между различными службами.
Спасатели отработали навыки ликвидации химической аварии
Пункт № 1 - железная дорога на территории завода. Здесь погрузчик столкнулся с вагонами-цистернами. Однако кроме поломки транспорта, произошло кое-что посерьезнее.
Во время импровизированного ДТП из железнодорожных цистерн вытекла соляная кислота. Как результат - выброс ядовитых веществ в окружающую среду. Главная задача спасателей - оказать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировать население.
Отработка действий как механизм швейцарских часов - надежный и слаженный. Анализ состояния воздуха, остановка утечки кислоты, создание водяной завесы - все происходит за считанные минуты. Пролитая на землю кислота разбавляется большим количеством воды. Авария ликвидирована в течение получаса.
Учения спасателей
Еще один эпизод учений. По сценарию, из-за большого количества снега обрушилась крыша в одном из цехов. Здесь к необходимым задачам прибавляется расчистка завалов и поиск людей. Вместе со спасателями работают врачи, газовщики, милиция и сотрудники предприятия. Завершение операции только после обнаружения всех пострадавших.
Подобные учения проходят в Беларуси ежегодно. Следующая эстафету принимает Могилевская область.
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