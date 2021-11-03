Командно-штабные учения МЧС прошли на Светлогорском ЦКК

МЧС Беларуси проводит масштабные учения. Цель - отработка защиты от природных и техногенных катастроф на различных локациях. Сегодня это Гомельская область, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.Как спасатели справились с поставленными задачами, узнал Николай Скинтиян.

Пожарный Сергей Корж служит в МЧС уже 23 года. Опытный спасатель утверждает, что Светлогорский ЦКК - идеальное место для отработки профессиональных навыков. Предприятие крупное, а значит, таит в себе множество потенциальных угроз.

Здесь используются и химические вещества, и сложные очень конструкции строительные, поэтому здесь абсолютно весь спектр работ можно выполнять. Сергей Корж, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 4 Светлогорского РОЧС

Наиболее сложные и взрывопожароопасные предприятия, имеющиеся на территории области, это первоочередная задача. Это плановая работа, которая налаживает взаимодействие между различными службами. Владимир Клабук, замначальника Гомельского областного управления МЧС Беларуси

Спасатели отработали навыки ликвидации химической аварии

Пункт № 1 - железная дорога на территории завода. Здесь погрузчик столкнулся с вагонами-цистернами. Однако кроме поломки транспорта, произошло кое-что посерьезнее.

Во время импровизированного ДТП из железнодорожных цистерн вытекла соляная кислота. Как результат - выброс ядовитых веществ в окружающую среду. Главная задача спасателей - оказать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировать население.

Отработка действий как механизм швейцарских часов - надежный и слаженный. Анализ состояния воздуха, остановка утечки кислоты, создание водяной завесы - все происходит за считанные минуты. Пролитая на землю кислота разбавляется большим количеством воды. Авария ликвидирована в течение получаса.

Учения спасателей

Еще один эпизод учений. По сценарию, из-за большого количества снега обрушилась крыша в одном из цехов. Здесь к необходимым задачам прибавляется расчистка завалов и поиск людей. Вместе со спасателями работают врачи, газовщики, милиция и сотрудники предприятия. Завершение операции только после обнаружения всех пострадавших.