"Командой мы можем все". Александр Хоровец о выступлении Белтелерадиокомпании на чемпионате СМИ по колке дров

Командный дух и ударный труд. На берегу озера Вяча под Минском сегодня было поистине громко и звонко. Чемпионат по колке дров вновь собрал журналистов со всей страны.

Ко вторым по счету состязаниям приросли количеством команд. Их в этот раз - 35. Больше двух сотен участников рубили, пилили и сражались за победу. Теперь не только журналисты - работники пресс-служб, издательских домов. А географически щепки чемпионата долетели даже до Китая! Команда их информагентства также взялась за топоры.





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Владимир Перцов, министр информации Беларуси: Здесь уникальное сочетание приятного с полезным. Это и спорт, и возможность при такой прекрасной погоде побыть на свежем воздухе, чего нам очень не хватает.

Физическим трудом позаниматься очень полезно, отметил министр. "В прошлом году помогли прибалтийским друзьям, братскому латвийскому, литовскому народам - вывезли немножко дровишек на границу. Они забрали, уверен кому-то от нашего праздника стало теплее", - Владимир Перцов.





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Ударно потрудилась на чемпионате и команда Белтелерадиокомпании. Вместе с другими участниками прошли 5 этапов: рубка - для мужчин, отдельно - для женщин, совместная эстафета, переруб бревна топором. Среди новинок - "Колка дров по-Президентски". В итоге - общекомандное место у БТ - третье, а в эстафете - первое.

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании: Мы показали, как мы умеем работать друг с другом. Если где-то в индивидуальных зачетах чуть-чуть не получалось, то командой мы можем все, потому, что БТ - сила!

Шума чемпионату добавляли и зрители, которые приехали поддержать команды и хорошо провести выходной целыми семьями. Для них организаторы также подготовили развлечения. К примеру, метание по фигурам из бревен.