Командующий ССО ВС рассказал подробнее о создании 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Командующий ССО Вооруженных Сил Беларуси Александр Ильюкевич, с момента вступления в должность посетил все подразделения. Главная цель - оценить состояние войск и определить приоритетные направления развития с учетом современных вызовов, прежде всего активного применения беспилотников. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Командующий отметил, что для личного состава он "не новый человек", все подразделения он уже посещал, будучи начальником штаба. "Сейчас я уже посещал подразделения, чтобы представиться как командующий, рассказать свои требования, свои взгляды, как мы будем дальше работать, на чем сосредоточить усилия, на что обратить внимание", - подчеркнул командующий ССО.

"Как сегодня показывает обстановка и ведение боевых действий, беспилотные летательные аппараты - это сейчас перспектива, это сейчас тот вид, который больше всего наносит поражение. Для того чтобы обеспечить защищенность командных пунктов, обеспечить боевые подразделения, мы приняли в подчинение 147-й зенитно-ракетный полк", - заявил Александр Ильюкевич.

Полк дислоцируется в Бобруйске и с августа прошлого года перешел в подчинение сил специальных операций. Это, по словам руководителя, значительно расширило возможности по прикрытию соединений подразделений воинских частей от воздушного нападения противника.

Вторым важным шагом стало формирование 92-го реактивного полка. На вооружение поступили боевые машины "БелГрад" белорусского производства. "Это также инструмент по нанесению огневого поражения противнику на максимальных дальностях. То есть вот эти системы позволяют уже нанести поражение противнику в районах сосредоточения на подступах, где в соединениях недостаточно возможностей по уничтожению или поражению противника", - пояснил командующий ССО ВС Беларуси.

Применение нового полка будет определяться лично командующим ССО в зависимости от оперативной обстановки.