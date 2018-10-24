3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Команды будущих спасателей из Москвы и Санкт-Петербурга отрабатывают навыки по тушению пожаров
Ликвидировать аварию на железной дороге и не допустить утечку химикатов. Команды будущих спасателей из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством белорусских специалистов отрабатывают практические навыки по тушению пожаров и помощи пострадавшим. Чрезвычайные ситуации моделируют на учебном полигоне под Борисовом. Подробности у Александры Кавелич.
На такую задачу курсанты-спасатели, как и старшие коллеги, реагируют мгновенно. За считанные минуты им нужно спасти пострадавших и ликвидировать возгорание - оно, как выяснилось, произошло в подвале жилого здания. По такому учебному сценарию работает команда из Москвы.
В течение двух недель курсанты из России встречаются с профессиональными вызовами и перенимают опыт белорусских коллег. На учебном полигоне под Борисовом моделируют самые разные чрезвычайные ситуации.
Столбы дыма можно заметить за десятки метров. Товарные вагоны сошли с рельсов и почти полностью охвачены огнем. Внутри ядовитые вещества. Поэтому задача спасателей сейчас не просто ликвидировать пожар, но и не допустить утечку химикатов.
За работой новичков пристально следят опытные коллеги - оценивают скорость и слаженность действий. Пока при необходимости дают и свои подсказки. Такие практические задания чуть ли не самая важная часть профессиональной подготовки. Чтобы в реальных условиях будущие спасатели были готовы к любым препятствиям.
Тем временем курсанты из Беларуси проходят профессиональную стажировку в России. Такой учебный обмен между Минском и Москвой организовывают в течение почти десяти лет. В этом году к программе впервые присоединились и будущие спасатели из Санкт-Петербурга.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов