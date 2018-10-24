Команды будущих спасателей из Москвы и Санкт-Петербурга отрабатывают навыки по тушению пожаров

Ликвидировать аварию на железной дороге и не допустить утечку химикатов. Команды будущих спасателей из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством белорусских специалистов отрабатывают практические навыки по тушению пожаров и помощи пострадавшим. Чрезвычайные ситуации моделируют на учебном полигоне под Борисовом. Подробности у Александры Кавелич.

На такую задачу курсанты-спасатели, как и старшие коллеги, реагируют мгновенно. За считанные минуты им нужно спасти пострадавших и ликвидировать возгорание - оно, как выяснилось, произошло в подвале жилого здания. По такому учебному сценарию работает команда из Москвы.

В течение двух недель курсанты из России встречаются с профессиональными вызовами и перенимают опыт белорусских коллег. На учебном полигоне под Борисовом моделируют самые разные чрезвычайные ситуации.

Столбы дыма можно заметить за десятки метров. Товарные вагоны сошли с рельсов и почти полностью охвачены огнем. Внутри ядовитые вещества. Поэтому задача спасателей сейчас не просто ликвидировать пожар, но и не допустить утечку химикатов.

За работой новичков пристально следят опытные коллеги - оценивают скорость и слаженность действий. Пока при необходимости дают и свои подсказки. Такие практические задания чуть ли не самая важная часть профессиональной подготовки. Чтобы в реальных условиях будущие спасатели были готовы к любым препятствиям.