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Комаровский: Сегодня в молодежь важно заложить не просто зерно патриотизма, но и гражданской ответственности за свою страну

Чтобы память была жива, сегодня в молодежь важно заложить не просто зерно патриотизма, но и гражданской ответственности за свою страну. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Комаровский.

Депутат подключился к патриотической акции "Уроки памяти", которая прошла в учреждениях образования. Чему учат на таких уроках, и находят ли отклик у молодежи трагические страницы истории - узнала Юлия Рубцова (видео).



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