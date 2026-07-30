Комбайнер из Оршанского района Денис Пшенный стал первым тысячником в Витебской области

Уборочная кампания - ответственный экзамен для аграриев. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, хлеборобы Беларуси работают с полной отдачей.

Своим трудолюбием счет тысячников на севере страны открыл Денис Пшенный - комбайнер агропредприятия "Маяк-Высокое" Оршанского района.

Герой жатвы поздравление принимал на рабочем месте, поддержать его пришли супруга и дочь. Каждую жатву механизатор показывает высокие результаты. В этом сезоне ему доверили новый отечественный комбайн.

"Хозяйство подготовилось отлично, все есть. Любишь работу, достойно выполняешь - и все дается легко", - поделился секретом успеха механизатор ОАО "Маяк-Высокое" Денис Пшенный.

"Нашего папу мы всегда очень ждем с работы. Мы его поддерживаем, любим. Очень горжусь тем, как он относится к работе, с каким трудолюбием он это делает, с каким огнем в глазах", - поделилась жена Дениса Пшенного Ольга.

Павел Фоминов, директор ОАО "Маяк-Высокое":

"Все остальные ребята буквально в 50-60 т друг от друга отстают. Поэтому, я думаю, что к концу недели у меня будут практически все тысячники. А к концу уборочной и 2-тысячники появятся".

В северном регионе темпы жатвы опережают показатели 2025 года. Сейчас все внимание пшенице и рапсу. Чтобы положить в закрома максимум, аграрии ловят каждую погожую минуту.