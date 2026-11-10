Комфорт для телят и молодые кадры для АПК: как совершенствуют животноводство в регионах

Чтобы соответствовать запросам времени, в регионах совершенствуют инфраструктуру для животноводства. В частности, акцент сделан на создание комфортных условий для телят. От их правильного содержания с рождения зависит эффективность хозяйств.

Именно поэтому такое пристальное внимание к строительству профилакториев: чтобы с первых минут жизни теленок попал в руки профессионала, важна качественная подготовка кадров для АПК. Село заинтересовано в молодых и ответственных специалистах.

Комфортные условия для поголовья - приоритетная задача для каждого хозяйства. Помещения должны быть безопасными, с возможностью поддержания оптимальной температуры и влажности. Ведь именно от правильного содержания телят зависит их рост, здоровье и как итог - продуктивность в дальнейшем.

Кадры для АПК: какие перспективы молодежь видит в глубинке

Алину Юрченко в профессию привел искренний интерес к животным. Окончила аграрный колледж, получает высшее образование. Теперь рабочие дни ветеринарного фельдшера проходят с заботой о поголовье. Она рассказывает, что в хозяйстве много перспективных специалистов, которые пришли развивать сельское хозяйство.

"Все, кто работает в сельском хозяйстве, должны быть сильными духом. У них должна быть любовь к животным, чтобы они хорошо к ним относились. Нужна осознанность, понимание того, что ты идешь в сельское хозяйство. Желание - самое главное", - поделилась ветеринарный фельдшер ГП "Совхоз имени Машерова" Алина Юрченко.

При выборе профессии Елена Зеленкова руководствовалась принципом "где родился, там и пригодился". Взвешенный подход к будущему начинается со школьной парты. Девушка выросла в Сенненском районе, после защиты диплома вернулась на малую родину. Знания, полученные во время учебы и практики, подкреплены пятилетним опытом работы в хозяйстве.

"В обязанности ветеринарного врача входит обход животноводческого объекта. Нужно подойти к каждому, кто связан: животноводы, операторы машинного доения, телятницы. Друг другу всегда стараемся помогать, особенно в таких крупных, масштабных мероприятиях, как вакцинация", - рассказала ветеринарный фельдшер ГП "Совхоз имени Машерова" Елена Зеленкова.

Современные апартаменты: строительство профилакториев для телят

Елена Старавойтова вспоминает, как в 2013 году тоже пришла по распределению молодым специалистом. Трудностей не испугалась. Сейчас работает главным зоотехником в хозяйстве. Забот прибавляется, ведь поголовье растет, нужны соответствующие апартаменты. В 2026 году построили профилакторий на 280 мест.

Елена Старавойтова, главный зоотехник ГП "Совхоз имени Машерова":

"Обязательно четкое соблюдение технологий: выпаивание в первый час жизни теленочка качественным молозивом".

В основе - золотое правило животноводства: создать все условия для теленка с первых минут рождения. В профилактории комфортная температура, освещение, есть вентиляция, предусмотрена механизированная уборка помещения.

"Каждый теленок стоит в индивидуальном домике. Это по ветсанправилам необходимо, чтобы они не контактировали друг с другом. Они получают необходимую порцию молочка, а потом они идут на доращивание", - отметила главный ветеринарный врач ГП "Совхоз имени Машерова" Наталья Акулова.

Молодые специалисты в АПК: стремление развивать сельское хозяйство

Дарина Шарендо приехала в Сенно из Витебска. В семье она - первопроходец в АПК. Вдохновляющий вызов развивать сельское хозяйство подкреплен трудолюбием. Уже скоро молодой специалист будет отвечать за новый профилакторий для телят.

"Новые индивидуальные клеточки для теляток с высокими бортиками - все продумано. Подставка под ведро, все удобно", - рассказала ветеринарный фельдшер ОАО "Белая липа" Дарина Шарендо.

Дарине 20 лет. Ее профессиональный путь только начинается. Уже на старте - решение жилищного вопроса и финансовые бонусы.

"Ежемесячные выплаты, как молодому специалисту, плюс, когда я заселялась, мне давали подъемные. У меня съемное жилье, которое моя организация компенсирует, и зарплата достойная", - поделилась девушка.

Быстрее освоиться молодым специалистам помогают наставники. Современные подходы в животноводстве подкрепляются опытом, чтобы результат был эффективным.