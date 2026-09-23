Комфорт и созидание: стали известны победители конкурса на лучшее благоустройство в Минской области

Второй год подряд в Минской области проходит конкурс на лучшее благоустройство.

Расскажем, как инициативы людей меняют жизнь их малой родины.

Фамильный дом мечты

В деревне Драчково Смолевичского района находится геолокация абсолютной красоты и гармонии. На приусадебном участке фамильного дома многодетной семьи Мартинович не просто образцовый порядок, а пасторальная идиллия ландшафтного искусства.

Лариса Мартинович, жительница Смолевичского района: "Создавалось все, естественно, поэтапно. Хотелось уюта, красоты на участке, поэтому одно за другим приобретались растения. Я очень люблю хвойные растения".

Павел Мартинович, житель Смолевичского района: "Это дело рук жены. Она каждую свободную минутку тут что-то подстригает, что-то подрезает. Я только копаю, где-то что-то подношу".

Идеальный газон, альпийские горки, десятки кустарников и деревьев - свой вечнозеленый сад супруги Павел и Лариса создают вместе. Муж отвечает за строительство, жена - ландшафтный дизайнер и муза этого цветущего королевства.

"Это мой первый эксперимент. Решилась впервые попробовать себя в топиарной стрижке и в общей композиции", - призналась Лариса Мартинович.

Второй год подряд накануне "Дожинок" в Минской области проходит конкурс по благоустройству. В нем четыре номинации. В итоге личное подворье семьи Мартинович - лучшее в центральном регионе.

Порядок и комфорт

Из 80 претендентов жюри определило лидеров в каждой номинации. Деревня Теплень Узденского района теперь также имеет почетный статус.

Екатерина Заботкина, заведующая Тепленским сельским Домом культуры: "У нас развитая инфраструктура Есть фитнес-клуб. У нас шикарный мини-маркет, есть огромная столовая, где в будние дни каждый может прийти в обед покушать, Дом культуры".

Чистота улиц, благоустройство дворов, сохранение местных радиций и активность односельчан - таковы критерии оценки жюри среди населенных пунктов.

Высокий уровень комфорта и порядка продемонстрировал Несвижский район: лучшими агрогородками стали Оношки и Снов.

Труд педагогов, родителей и учеников Лошницкой гимназии Борисовского района отмечен дипломом I степени. В этом сезоне появился новый арт-объект - аллея памяти.

Оксана Пресняк, замдиректора Лошницкой гимназии Борисовского района: "Мы стараемся каждый год благоустраивать нашу территорию таким образом, чтобы она была аутентичная, не похожа ни на одно другое учреждение образования. И каждую акцию благоустройства мы посвящаем определенным датам".

"Дожинки" - время подводить итоги и на лучшую соломенную композицию. Только в центральном регионе их 60. Победа у экспериментальной базы "Свекловичная" Несвижского района. Здесь создали настоящую поэзию - соломенный рояль и изящную женскую фигуру.

Лидер онлайн-голосования - Смолевичский район.

Забота о будущем урожае и искренняя любовь к родной земле - то, что всегда в приоритете. Труд каждого, личное участие в развитии малой родины бесценно и не остается без внимания.