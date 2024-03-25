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Комфорт, удобство и безопасность. В Минской области - масштабный ремонт дорог в населенных пунктах
Комфорт, удобство, а также безопасность для пешеходов и автомобилистов! В Минской области - масштабный ремонт дорог в населенных пунктах. В городе Жодино качество дорожного покрытия улучшили в микрорайоне Кузнечный-3, задействовали технику, которую предоставил БЕЛАЗ. А в деревне Поддубье Смолевичского района после обращений местных жителей по вопросу подтопления улицы участок в 300 метров полностью обновили. Всего в населенных пунктах Минской области свыше 19 тысяч улиц, которые обслуживают структуры ЖКХ.
24 % дорожной сети находится в городах и городских поселках, остальное - сельская местность. В рамках акции у нас задействовано 180 единиц техники. Работы проводят в 59 населенных пунктах. Цель в кратчайшие сроки привести улично-дорожную сеть области. Ежегодно мы наращиваем объемы ремонта дорожно-уличной сети. Если в 21-м году это было 165 км, то в прошлом уже 320 километров
У нас было подтопление, мы обратились в исполком, те перенаправили в ЖКХ. Они провели дренажную систему, увели воду от нашего участка. Мы очень довольны. Дорога для нас имеет первостепенное значение: это и скорая помощь, и коммунальные службы
Материалы для подсыпки привозят из специальных песчаных карьеров. Один из крупнейших действует в Смолевичском районе.
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