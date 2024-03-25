Комфорт, удобство и безопасность. В Минской области - масштабный ремонт дорог в населенных пунктах

24 % дорожной сети находится в городах и городских поселках, остальное - сельская местность. В рамках акции у нас задействовано 180 единиц техники. Работы проводят в 59 населенных пунктах. Цель в кратчайшие сроки привести улично-дорожную сеть области. Ежегодно мы наращиваем объемы ремонта дорожно-уличной сети. Если в 21-м году это было 165 км, то в прошлом уже 320 километров

Юрий Кукашук, гендиректор Жилищно-коммунального хозяйства Минской области