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Комфортная инфраструктура в подарок самым юным минчанам
Комфортная инфраструктура в подарок самым юным. Накануне 7 Ноября в столице сегодня торжественно открыли детский сад № 242. Дошкольное учреждение после капитального ремонта рассчитано на 130 детей. Для их развития оборудованы компьютерный класс и центр интерактивного развития, музыкальный и спортивный залы.
Кроме насыщенного образовательного окружения, для удобства здание модернизировали. Устроили безбарьерную среду, заменили инженерные сети и кровлю, окна и фасад утеплили. Изменилась и территория. Установили новые игровые комплексы, прогулочные веранды и площадку для изучения правил дорожного движения.
Премьерный показ в "Городе детства" сегодня - это только начало большого марафона открытий соцобъектов. В столице накануне праздника двери откроют еще два детских сада.
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