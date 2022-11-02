Комфортная инфраструктура в подарок самым юным минчанам

Комфортная инфраструктура в подарок самым юным. Накануне 7 Ноября в столице сегодня торжественно открыли детский сад № 242. Дошкольное учреждение после капитального ремонта рассчитано на 130 детей. Для их развития оборудованы компьютерный класс и центр интерактивного развития, музыкальный и спортивный залы.

Кроме насыщенного образовательного окружения, для удобства здание модернизировали. Устроили безбарьерную среду, заменили инженерные сети и кровлю, окна и фасад утеплили. Изменилась и территория. Установили новые игровые комплексы, прогулочные веранды и площадку для изучения правил дорожного движения.