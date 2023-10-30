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Комфортная осенняя погода ожидает белорусов на этой неделе
Солнечный аккорд октября. Комфортная осенняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ночью температура будет варьироваться от плюс 4 до 11 градусов. Днем от плюс 9 градусов по северу - до 18 тепла по югу.
Немного прохладнее станет в выходные. В субботу и воскресенье прогнозируются дожди.
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