Комфортная осенняя погода ожидает белорусов на текущей неделе

Комфортная осенняя погода ожидает белорусов на этой неделе. В четверг, 9 ноября, на большей части территории пройдут небольшие осадки. Ночью от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 12. В утренние и ночные часы туманы, местами на дорогах гололед.

Такой температурный фон выше климатической нормы на 1-5 градусов для начала ноября. Без существенных изменений будет погода в субботу и воскресенье. Затем чуть похолодает, но ненадолго.