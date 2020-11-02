3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Комфортная погода. До плюс 12 и преимущественно без осадков будет на этой неделе
Настоящая осень постепенно приходит на территорию центрального региона, но по-прежнему сохраняется комфортная погода. До 12 тепла ожидается на этой неделе днем в Минской области и преимущественно без осадков. Температура воздуха - стабильно выше климатической нормы: ночью от 3 до 9 градусов. Будет в основном облачно с прояснениями. Повышенный температурный фон сохранится до конца недели. Резкого похолодания не ожидается и в начале следующей недели.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Марш к Посольству США - в Греции призвали американцев убираться домой
Трамп намерен наказать виновных в выводе войск из Афганистана
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Регионы
Все
Происшествия
Все