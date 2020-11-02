Комфортная погода. До плюс 12 и преимущественно без осадков будет на этой неделе

Настоящая осень постепенно приходит на территорию центрального региона, но по-прежнему сохраняется комфортная погода. До 12 тепла ожидается на этой неделе днем в Минской области и преимущественно без осадков. Температура воздуха - стабильно выше климатической нормы: ночью от 3 до 9 градусов. Будет в основном облачно с прояснениями. Повышенный температурный фон сохранится до конца недели. Резкого похолодания не ожидается и в начале следующей недели.



