Комфортной погодой порадуют белорусов предстоящие выходные

Вторые выходные октября порадуют белорусов комфортной погодой. Завтра воздух прогреется до 20 градусов, ночью будет плюс 2 - плюс 9. Утром возможен слабый туман, что скажется на видимости дороги.



Начало следующей недели по стране продолжит эстафету "золотой" октябрь. Правда, немного его "подсеребрит" из-за ночных заморозков.