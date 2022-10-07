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Комфортной погодой порадуют белорусов предстоящие выходные

Вторые выходные октября порадуют белорусов комфортной погодой. Завтра воздух прогреется до 20 градусов, ночью будет плюс 2 - плюс 9. Утром возможен слабый туман, что скажется на видимости дороги.

Начало следующей недели по стране продолжит эстафету "золотой" октябрь. Правда, немного его "подсеребрит" из-за ночных заморозков.

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