Комфортные условия для семей, здоровье - чем наполнен рабочий день депутата в Витебске

Краткий пересказ от ИИ

Быть депутатом - это работать каждый день над вопросами людей. Проведение личных приемов и встречи в трудовых коллективах помогают депутатам Палаты представителей выстраивать эффективный диалог на местах. И здесь важно помочь каждому.

Расскажем, какие еще задачи стоят перед депутатами.

Диалог на местах

Именно живое общение показывает реальную картину на местах. Люди приходят с вопросами и предложениями. Депутату оказано народное доверие. Поэтому важно быть вместе с избирателями, помогать в решении проблем.

Посещение школ для Ирины Астапенко - важная часть работы в избирательном округе. Педагог с большим стажем. Обновление учебного пространства, пополнение команды молодыми учителями. Депутат интересуется и организацией питания. В белорусских школах новые подходы. А нравится ли детям? Ведь самая важная оценка - именно от них.

Ирина Лошакова, директор средней школы № 45 г. Витебска:

"Сейчас меню адаптировано под классы. А благодаря тому, что разрешено вводить полуфабрикаты, деткам это нравится".

Комфортные условия для семей

Густонаселенный микрорайон Билево. Уже совсем скоро здесь снова новоселье. Завершается строительство жилого дома. Ирина Астапенко во время работы штаба интересуется благоустройством территории. В микрорайоне много молодых семей, поэтому инфраструктура должна быть соответствующей.

Что волнует жителей регионов

Вопросы благоустройства звучат и во время приема граждан. Жительницу Витебска Наталью Подрезенок на встречу с депутатом делегировали соседи. Молодежи хочется больше дорожек для прогулок, люди постарше просят установить поручни. Каждая просьба зафиксирована. Комфорт людей - один из приоритетов государства.

Строительство современного хирургического корпуса

В избирательном округе, рассказывает депутат, много строящихся объектов. Новые возможности для врачей и пациентов появятся с открытием современного хирургического корпуса областной больницы.

В распоряжении медиков будет самое современное оборудование. Часть уже доставили в больницу. Идет подготовка помещений для монтажа.

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы:

"Кадры мы готовим уже на протяжении последних 3 лет, т. е. заблаговременно. В первую очередь это врачи-хирурги, которые подготовлены для работы на новом оборудовании. Конечно, это и медицинские сестры, и операционные".

Забота о семьях

В графике депутата есть место и для трепетных моментов. В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Эти малыши только-только появились на свет. И стали самым важным подарком для своих родителей.

Дмитрий Сержантов, главврач Витебского городского клинического роддома № 2:

"Созданы хорошие домашние условия, проведены большие капитальные вложения, чтобы наши будущие мамы с удовольствием приходили повторно в наше учреждение".

Люди знают своего депутата. Именно поэтому диалог получается продуктивным. Есть вопросы? Обратная связь на местах не заставит долго ждать.

Татьяна Мойсейчук, заместитель главы администрации Первомайского района г. Витебска:

"Очень активно работаем в интернет-пространстве. И очень приятно, что сегодня наши депутаты открыты к общению. Депутаты максимально доступны для избирателей".

Ирина Астапенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Очень приятно встретиться и с трудовыми коллективами, и с руководителями, которые активно вовлечены в совместную деятельность с депутатом. Вопросы, с которыми обращаются, очень многогранны. Нас выбирали для того, чтобы мы были связующим звеном, чтобы мы могли оказать помощь, поддержку".

Работа в округе выстроена таким образом, чтобы каждый день был продуктивным. Ведь за каждым вопросом - благополучие людей.