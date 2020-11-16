Комфортные условия для жизни - не только в городе, но и на селе

В Беларуси комфортные условия для жизни - одна из главных социальных задач. И не только в городе, но и на селе. На эти цели направлены несколько госпрограмм. Это касается и медицины, и строительства жилья, и благоустройства. О преобразованиях, которые так нужны людям, в рубрике "Панорамы". Отправляемся в Осиповичи. Рассказывает Андрей Ястребов.



Обновленная районная поликлиника - один из масштабных проектов, который удалось реализовать благодаря государственной поддержке. Миллионы рублей инвестиций в здоровье жителей Осиповичского края, которые, кстати, тоже помогали в реконструкции здания. Энергетики, коммунальщики. Рассчитанная на 820 посещений в смену, кабинеты поликлиники уже в ближайшие дни будут заполнены врачами. Тут разместится и диагностика, и терапевты, педиатрия. В помощь умная регистратура и два инфекционных фильтр-бокса.





Праздник и на улице Дзержинского. Первых посетителей принял районный центр социального обслуживания

Изменились и в целом Осиповичи. Обновилось около 50 домов, свыше 30 км дорог. Уже оценили горожане