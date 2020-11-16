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Комфортные условия для жизни - не только в городе, но и на селе

В Беларуси комфортные условия для жизни - одна из главных социальных задач. И не только в городе, но и на селе. На эти цели направлены несколько госпрограмм. Это касается и медицины, и строительства жилья, и благоустройства. О преобразованиях, которые так нужны людям, в рубрике "Панорамы". Отправляемся в Осиповичи. Рассказывает Андрей Ястребов.


Обновленная районная поликлиника - один из масштабных проектов, который удалось реализовать благодаря государственной поддержке. Миллионы рублей инвестиций в здоровье жителей Осиповичского края, которые, кстати, тоже помогали в реконструкции здания. Энергетики, коммунальщики. Рассчитанная на 820 посещений в смену, кабинеты поликлиники уже в ближайшие дни будут заполнены врачами. Тут разместится и диагностика, и терапевты, педиатрия. В помощь умная регистратура и два инфекционных фильтр-бокса.


Праздник и на улице Дзержинского. Первых посетителей принял районный центр социального обслуживания

Изменились и в целом Осиповичи. Обновилось около 50 домов, свыше 30 км дорог. Уже оценили горожане

А еще благоустроенный парк с водоемом, с фонтанами - любимое место отдыха горожан. Появился и свой символ у молодых пар в виде сердца. Планы не менее масштабные. Вскоре в Осиповичах появится еще и многофункциональный учебный центр. Торжественный старт проекту - закладка капсулы. Место выбрано неслучайно. Рядом быстро растущий микрорайон. В этом году сданы два многоквартирных дома. Появятся еще две новостройки в следующем, в том числе для многодетных семей. Кстати, их очередь на жилье будет закрыта.

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