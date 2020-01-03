3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Комфортный и стильный образ на основе трикотажного платья
Трикотажное платье отлично подойдет для пятничного культурного выхода. В нем вы не будете дрожать от сквозняков или сгорать от стыда из-за несоответствия дресс-коду. Но чтобы уютное платье не выглядело домашним и банальным, его нужно правильно преподнести светской публике.
Антиобраз
Театр начинается с вешалки. И собираясь на торжественное мероприятие, нужно думать не только о наряде, но и о той верхней одежде, которую вы собираетесь поверх надеть. В этом образе - распространенная ошибка. Брошь в виде розы сочетается с шапкой по цвету, но это не имеет значения. Гораздо важнее сочетание по стилю. Но откровенно спортивная стилистика шапки и пуховика вступает в конфликт с праздничным настроением платья и броши. Сюда бы идеально подошло классическое пальто.
Образ первый
Под трикотажное платье подбираем блузку с романтичным и модным бантом. Дополним лук аксессуарами по сезону - трендовыми и теплыми. Это берет, сапоги-трубы и перчатки. Все в молочной гамме, которая идеально сочетается с синим платьем. Делаем образ богемным за счет объемного шарфа с ультрамодным рисунком - гусиная лапка.
Образ второй
Стильно утеплиться можно за счет молодежных аксессуаров. К этому трикотажному платью прямого силуэта идеально подошли митенки до локтя и необычный шарф-воротник.
Вывод
Романтичный наряд и спортивная верхняя одежда - плохой союз. Сделать образ на основе трикотажного платья одновременно комфортным и стильным можно с помощью теплых аксессуаров.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все