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Комиссия по делам несовершеннолетних провела внеочередное заседание
Вовлечь детей и подростков в учебу, а также обеспечить безопасность школьников и студентов. Накануне состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров. Главное на повестке - не допустить участия несовершеннолетних в незаконных митингах и демонстрациях, ведь дети и подростки, находящиеся в местах массового скопления людей, подвергаются куда большей опасности, чем взрослые.
Задача комиссии - заинтересовать подростков, чтобы те не романтизировали уличные беспорядки
Задача комиссии - выработать механизм, чтобы заинтересовать несовершеннолетних, мотивировав их учиться и участвовать в жизни школы и университетов, а не выходить на уличные демонстрации. Среди предложений - создание телеграмм-каналов для подростков в каждом учреждении образования, открытие информационных порталов для несовершеннолетних, консультации с психологами, создание школы юных блогеров и многое другое.
Выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных митингах
Для справки: за последние две недели около 700 несовершеннолетних детей и подростков были уличены в участии в незаконных митингах и погромах. Сейчас районные комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают свыше 200 таких административных дел.
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