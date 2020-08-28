Комиссия по делам несовершеннолетних провела внеочередное заседание

Вовлечь детей и подростков в учебу, а также обеспечить безопасность школьников и студентов. Накануне состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров. Главное на повестке - не допустить участия несовершеннолетних в незаконных митингах и демонстрациях, ведь дети и подростки, находящиеся в местах массового скопления людей, подвергаются куда большей опасности, чем взрослые.







Задача комиссии - заинтересовать подростков, чтобы те не романтизировали уличные беспорядки

Задача комиссии - выработать механизм, чтобы заинтересовать несовершеннолетних, мотивировав их учиться и участвовать в жизни школы и университетов, а не выходить на уличные демонстрации. Среди предложений - создание телеграмм-каналов для подростков в каждом учреждении образования, открытие информационных порталов для несовершеннолетних, консультации с психологами, создание школы юных блогеров и многое другое.





Выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных митингах