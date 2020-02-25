Комитет госэкспертиз Беларусь и агентство по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве

Около десяти тысяч экспертиз в год, сотни запрещенных веществ в реестре и минимальные сроки исследований. Представители Комитета госэкспертиз Беларуси и агентства по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве. Отмечается, что наркотрафик - это проблема международная, и остановить его возможно только совместными усилиями. Сотрудничество позволит нашим экспертам получить поддержку авторитетного американского ведомства. Немалый интерес у американцев и к нашим методам экспертизы наркотиков. И не беспричинно: за 6 лет в нашей стране не было выявлено ни одного случая появления неизвестных наркотиков.



Все благодаря национальному реестру, куда попадают все известные в мире наркотические вещества, в том числе так называемые дизайнерские наркотики. Подробности у Александра Камовича.





Проблема мировая - решение общее

Любая экспертиза - это кропотливый процесс, ошибки быть не должно. Все фиксируется приборами, камерами и, конечно, специалистами Комитета госэкспертиз. Самое пристальное внимание анализу наркотических средств. Несмотря на неторопливую процедуру, на все про все у сотрудника уходят считанные часы.

Николай Сасункевич, заместитель начальника главного управления специальных экспертиз ЦА ГКСЭ Беларуси:

"Основные наши методики очень быстрые, можно сказать экспресс, но очень точные. Сегодня ГКСЭ оснащен оборудованием, которое позволяет исследовать весь спектр наркотиков. Да, были случаи, когда появляются новые вещества. Это 2014-2015 годы, когда новые наркотики быстро появлялись в обороте".

Если вспомнить криминальные хроники 2014-го, то это как раз всплеск так называемых дизайнерских наркотиков, когда химики от мира криминала буквально каждый месяц меняли формулу зелья. Тогда эксперты стали работать на опережение - любой новый наркотик, зарегистрированный где бы то ни было в мире, сразу вносился в национальную базу запрещенных веществ.

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз ЦА ГКСЭ Беларуси:

"С 2014 года ситуация в Беларуси поменялась. Новые психоактивные вещества не появляются. Остались Альфа- PVP, мефедрон. А в основном вернулась классика - гашиш, марихуана, мак".

Отмечается, что за последние 6 лет не зарегистрировано ни одного факта смерти от психотропов, как и снижение числа фактов употребления наркотиков в целом. С начала работы экспертного ведомства в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров внесено 225 веществ. Ежегодно Государственным комитетом проводится около 10 тысяч экспертиз наркотиков.

Андрей Швед, председатель ГКСЭ Беларуси:

"Рынок насыщен наркотиками растительного производства, поэтому опасность не уменьшается. Только кропотливая работа позволяет ситуацию держать под контролем".







Наркотрафик - это проблема международная

Отмечается, что наркотрафик - это проблема международная, и остановить его возможно только совместными усилиями. На успехи нашего ведомства обратили внимание и американские коллеги из агентства по борьбе с наркотиками. Коллеги из США уже побывали в нашей стране в прошлом году, в этом уже подписан меморандум о сотрудничестве.

Майкл Новакоски, и.о. регионального директора по Среднему Востоку агентства по борьбе с наркотиками (США):

"Мы сможем объединить наши усилия, обмениваться информацией, опытом в интересах общей борьбы с международной наркопреступностью. В мае прошлого года было подписано 4 меморандума с другими правоохранительными ведомствами Беларуси, то есть сегодня сделан новый шаг в дальнейшем сотрудничестве с партнерами".

Также отмечается, что сегодня белорусские правоохранители все чаще выходят на крупных поставщиков наркотиков. Последний случай в декабре 2019 года, когда в Минске наши оперативники задержали полтонны героина, который шел из Афганистана в страны ЕС.