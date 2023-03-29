Комитет госконтроля анонсировал проверки в сфере услуг операторов мобильной связи. Причина - обращения белорусов. В числе основных жалоб - плохое качество связи и интернета (особенно в сельской местности), необоснованное подключение дополнительных платных подписок и сервисов, смена тарифных планов без согласия клиента. КГК ситуацию взял на контроль. Особое внимание - ценовой политике операторов. Как будут решать проблемы абонентов и что будет со стоимостью звонков и интернета? Илона Волынец расскажет.

Вот уже 5 лет Леонид Геннадьевич замкнут в четырех стенах. После инсульта, к сожалению, не так часто может позволить себе прогулки, разговоры с родными в основном по телефону. Чтобы чаще, но при этом выгоднее общаться, задумался о смене тарифного плана.

Представители мобильного оператора действительно не обязаны выезжать на дом. Это по бумагам. А по совести? Интересно, работники компании задумывались, что на месте Леонида Геннадьевича мог оказаться их родственник. Такой же абонент, который исправно оплачивает услуги, только с ограниченными возможностями.

На горячую линию КГК поступило 750 звонков

Для того чтобы выявить нарушения и улучшить качество мобильных услуг, Комитет госконтроля открыл горячую линию. За три недели в ведомство поступило 750 звонков со всех регионов страны.

Или еще пример: вы находитесь в приграничной зоне, у вас автоматически включается роуминг, а потом округляются глаза от нулей в чеке. И если одни не обратили внимание и продолжили не задумываясь оплачивать счета, то другие усомнились в обоснованности таких манипуляций.

Комитет госконтроля усилит контроль в сфере услуг операторов мобильной связи

Спектр проблем абсолютно разнообразен. Нарекания на ненадлежащее качество связи и интернета, в особенности в сельской местности. Некоторые граждане говорили, что не смогли получить своевременную помощь от специализированных служб. В отдельных случаях комитетом приняты меры непосредственно в ходе горячей линии во взаимодействии с операторами сотовой связи. Проблемы граждан были решены буквально на месте. По остальным проблемам направлены предложения в Министерство связи о том, чтобы буквально по каждому была проведена работа, изучена ситуация и приняты меры по разрешению проблем граждан. Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Кто платит, тот и заказывает музыку. Только в жизни не все по нотам. Минчанин Виталий недоумевает: почему в своем дачном кооперативе в Смолевичском районе при оплаченной связи приходится быть не на связи: "Люди не могут позвонить в скорую помощь, в экстренные организации, потому что нужно искать место, откуда можно совершить звонок. При этом они берут хорошие абонентские платы, они, я считаю, некачественно оказывают услуги связи, это, как извините меня, поплавать в бассейне по колено. Прийти заплатить за полный бассейн, а плавать только в воде по колено".

И это не единственный пример, когда на том конце провода возникло недопонимание. Виталий рассказывает, как решил приобрести гаджет в рассрочку в интернет-магазине мобильного оператора. Продавец запросил персональные данные коллег по работе. Наш герой возмутился: этично ли это?

Порядка 10 процентов жалоб касается стоимости услуг сотовой связи. Поэтому отдельное внимание Госконтроль уделил ценовой политике. В Беларуси два оператора-монополиста. Их чистая прибыль исчисляется в сотнях миллионов рублей. Да, это позволяет платить достойные зарплаты работникам (полтора и более выше среднего по стране) и отчислять дивиденды учредителям. От услуг мобильной связи невозможно отказаться, ведь вся наша жизнь давно в смартфонах. А значит операторы всегда с гарантированной выручкой.

Неограниченное количество минут и интернета - это то, к чему мы с вами привыкли. А теперь представьте, что в один прекрасный момент ваш "любимый безлимит" мобильный оператор вывел из тарифного плана в дополнительную услугу, за которую еще повысил стоимость. Вроде бы все в рамках закона, но ощущение, что вас обманули.

Именно так хотели поступить операторы в начале этого года, дважды попытавшись увеличить стоимость своих услуг. Благодаря вмешательству Комитета госконтроля такие действия были жестко пресечены. И это недвусмысленный сигнал бизнесу - цена сотовой связи должна быть справедливой.

В начале 2023 года предпринята безуспешная попытка повышения стоимости услуг путем выведения их из тарифных планов и, соответственно, увеличение цены. В марте текущего года операторами снова было анонсировано повышение стоимости дополнительных и иных сервисных услуг. Своевременное вмешательство Госконтроля позволило не допустить повышения цен на услуги связи. Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Деятельность операторов сотовой связи возьмут под контроль

В ближайшее время отдельные услуги, за счет которых операторы хотели дополнительно заработать, планируется включить в перечень регулируемых. Впереди и детальный анализ ситуации - Госконтроль уже анонсировал проверки мобильных операторов. Особое внимание - ценообразованию. Тем более, эта тема на жестком контроле Президента. И неважно, речь идет о стоимости продуктов или тарифных планов. Ряд предложений, призванных защитить интересы белорусов, реализуют в ближайшее время.

Готовятся предложения по упрощению отвода земель, технологическое решение вопроса по совместному использованию радиочастотного спектра операторами электросвязи. Ну и в том числе уточнение работы операторов с населением. С завтрашнего дня вступает в силу новая редакция правил оказания услуг электросвязи, согласно которой, если абонент желает, любое изменение в договор, в том числе изменения в тарифе всегда будет предупреждаться СМС. Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси