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Комитет госконтроля Беларуси продолжает бороться с долгостроями

На протяжении последних двух лет по числу долгостроев в Беларуси лидирует Минская область. Но в этом направлении ведется активная работа. Так, если в 2021 году таких объектов насчитывалось 1176, то на 1 января текущего всего 416. Из них 149 используются без официального ввода в эксплуатацию. Такие здания находятся в Минском, Пуховичском, Крупском, Смолевичском и Воложинском районах.


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Комитетом неоднократно предлагалось и застройщикам, и райисполкомам принять меры по узакониванию данных объектов. Однако не все услышали, и комитетом были предприняты меры по привлечению к административной ответственности ряда должностных лиц. А ответственность у нас до 200 базовых величин. Кроме того, по результатам контрольных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела. Благодаря совместной работе комитета области и облисполкома на сегодняшний день 760 объектов введено в эксплуатацию.
Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси по Минской области

В целом положительная динамика по количеству долгостроев есть по всей стране. Из 4,5 тысячи таких объектов на начало 2021 года сейчас осталось чуть более 1700.

Кстати, на сайте Комитета госконтроля создана и ежеквартально обновляется онлайн-панель по ситуации с долгостроями. Здесь можно ознакомиться с динамикой изменения числа таких объектов.

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