Комитет госконтроля Беларуси продолжает бороться с долгостроями

Комитетом неоднократно предлагалось и застройщикам, и райисполкомам принять меры по узакониванию данных объектов. Однако не все услышали, и комитетом были предприняты меры по привлечению к административной ответственности ряда должностных лиц. А ответственность у нас до 200 базовых величин. Кроме того, по результатам контрольных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела. Благодаря совместной работе комитета области и облисполкома на сегодняшний день 760 объектов введено в эксплуатацию.

Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси по Минской области