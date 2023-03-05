3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Комитет госконтроля Беларуси продолжает бороться с долгостроями
На протяжении последних двух лет по числу долгостроев в Беларуси лидирует Минская область. Но в этом направлении ведется активная работа. Так, если в 2021 году таких объектов насчитывалось 1176, то на 1 января текущего всего 416. Из них 149 используются без официального ввода в эксплуатацию. Такие здания находятся в Минском, Пуховичском, Крупском, Смолевичском и Воложинском районах.
Комитетом неоднократно предлагалось и застройщикам, и райисполкомам принять меры по узакониванию данных объектов. Однако не все услышали, и комитетом были предприняты меры по привлечению к административной ответственности ряда должностных лиц. А ответственность у нас до 200 базовых величин. Кроме того, по результатам контрольных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела. Благодаря совместной работе комитета области и облисполкома на сегодняшний день 760 объектов введено в эксплуатацию.
В целом положительная динамика по количеству долгостроев есть по всей стране. Из 4,5 тысячи таких объектов на начало 2021 года сейчас осталось чуть более 1700.
Кстати, на сайте Комитета госконтроля создана и ежеквартально обновляется онлайн-панель по ситуации с долгостроями. Здесь можно ознакомиться с динамикой изменения числа таких объектов.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все