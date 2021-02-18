Комитет Госконтроля Беларуси сегодня проведет горячую линию

Темы общения - сверхнормативное строительство, реконструкция и капремонт объектов в Минске. Жители столицы могут сообщить информацию о долгостроях, а также о фактах затянувшегося капитального ремонта. Обратиться на горячую линию можно с 11 утра до часа дня. Каждое обращение будет проанализировано и будут приняты меры.