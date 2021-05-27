Комитет Госконтроля Беларуси сегодня проведет горячую линию

Минчане и жители регионов могут сообщить о недобросовестной деятельности финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан. Представители лизинговых, микрофинансовых и иных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах и внести предложения по совершенствованию законодательства. Обратиться на горячую линию можно с 10 утра до 12 по номеру:8 (017) 328 69 40.