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Комитет Госконтроля Беларуси сегодня проведет горячую линию
Тема общения - взаимоотношение граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками.
Минчане и жители регионов могут сообщить о недобросовестной деятельности финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан. Представители лизинговых, микрофинансовых и иных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах и внести предложения по совершенствованию законодательства. Обратиться на горячую линию можно с 10 утра до 12 по номеру:8 (017) 328 69 40.
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