Комитет госконтроля мониторит ситуацию на белорусских полях и на мехдворах

На данный момент, если по тракторам взять, около 80 процентов. Всего хозяйств по объединению 19. Все усилия поставлены на то, чтобы в оптимальные сроки войти в посевную и, соответственно, ее завершить.

Андрей Булавкин, заместитель гендиректора ОАО "Витебский мясокомбинат"