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Комитет госконтроля мониторит ситуацию на белорусских полях и на мехдворах

За соблюдением технологической дисциплины следит Комитет госконтроля. Специалисты мониторят ситуацию в полях и на мехдворах. Пристальное внимание - подготовке энергонасыщенных тракторов. Сейчас важно приложить максимум усилий.

На данный момент, если по тракторам взять, около 80 процентов. Всего хозяйств по объединению 19. Все усилия поставлены на то, чтобы в оптимальные сроки войти в посевную и, соответственно, ее завершить.
Андрей Булавкин, заместитель гендиректора ОАО "Витебский мясокомбинат"
Чтобы выполнить все по технологии, нужно заблаговременно готовиться: накапливать минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, вести планомерную работу по подготовке техники. Чтобы в необходимый момент все работы были выполнены в срок.
Дмитрий Давыденко, замначальника управления КГК Витебской области

В этом сезоне на севере страны проведут эксперимент по выращиванию сахарной свеклы. Под культуру выделили поля в трех районах области.

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